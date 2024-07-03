التعادل الإيجابي يحسم مباراة فاركو والزمالك في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فاركو والزمالك في الجولة 29 من بطولة الدوري.

وتقدم أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 28 قبل أن يدرك شكري نجيب التعادل في الدقيقة 39.

وارتفع رصيد الزمالك عند 38 نقطة في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد فاركو عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

أحداث الشوط الأول

وسيطر الزمالك على مجريات الأمور من البداية من أجل تسجيل هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة الرابعة كرة عرضية من أحمد سيد (زيزو) لاعب الزمالك من جهة اليمين لم تجد متابع من لاعبي فريقه داخل منطقة الجزاء.

ركلة حرة لفاركو بالقرب من منطقة جزاء الزمالك جهة اليمين بعد اعاقة من حسام عبد المجيد لمحاولة مرور عمرو ناصر.

في الدقيقة التاسعة تسديدة من أحمد سيد زيزو من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فاركو ومرت لركلة ركنية من جهة اليسار.

تسديدة من نبيل عماد لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

الزمالك تقدم في الدقيقة 28 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد سيد زيزو بعد عرقلته من محمد سعيد شيكا حارس مرمى فريق فاركو داخل منطقة الجزاء.

فريق فاركو ضغط بقوة وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 30 تسديدة قوية من شكري نجيب لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد صبحي حارس الزمالك من يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 37 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق فاركو بعد إعاقة من عمر جابر لمحاولة مرور سيف تييري يمين منطقة الجزاء.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 39 حيث سدد شكري نجيب ركلة الجزاء بنجاح على يمين محمد سعيد شيكا.

في الدقيقة 42 ناصر ماهر مر يمين منطقة الجزاء ثم سدد كرة كرة قوية أبعدها الحارس محمد سعيد شيكا عن مرماه فردت لناصر مرة أخرى فسدد كرة ابعدها المدافع لركلة ركنية.

أحداث الشوط الثاني

تقاسم الفريقان مجريات الأمور في الشوط الثاني الذي افتقر إلى التهديف أو حتى إلى الفرص المحققة والحاسمة.

كرة عرضية من محمد شحاتة لاعب الزمالك من جهة اليمين ابعدها دفاع فاركو عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 57 تسديدة من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من يمين منطقة الجزاء أمسك بها محمد سعيد شيكا من أسفل يسار مرماه.

تسديدة من عبد الله السعيد لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء أمسك بها حارس فاركو محمد سعيد شيكا من يسار مرماه.

في الدقيقة 65 كرة عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من جهة اليمين قابلها يوسف أوباما برأسية مرت أعلى العارضة.

تسديدة من نبيل عماد لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

تسديدة من محمد السيد لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.