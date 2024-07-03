الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

من اليوم يبدأ السادة الوزراء الجدد المشوار الصعب للتنمية المستدامة وتحقيق ثقة وآمال الشعب فيهم، من أجل محاربة الفساد ورفع مستوى معيشة الفرد، وزيادة دخله ليتماشى مع الغلاء الذى يجتاح كل ما حولنا. 

السيدة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ترأس وزارة غير ربحية وهدفها الأول المواطن محدود الدخل، ولديها مشروعان مهمان للغاية وهما «تكافل وكرامة»، يحتاجان منها بذل أقصى الجهد من أجل حياة كريمة للمواطن الفقير ماديًا، وإيجاد الحلول السريعة لخدمته.. مايا مرسى مع حفظ الألقاب كانت تشغل منصب أمين المجلس القومى للمرأة، وهذا يجعلها أكثر وعيًا بملف المرأة المعيلة التى تتولى الإنفاق على أسرتها، ويجب توفير مظلة أمان صحى واجتماعى حتى تستطيع أن تقوم بدورها.

السيد وزير الخارجية الجديد لديه ملفات شائكة فى علاقاتنا بالدول العظمى ودول الجوار والعدو الإسرائيلى وجرائمه فى غزة.. وعليه الالتزام بالسياسة الناجحة التى انتهجها السيد الوزير المحترم سامح شكرى، خاصة أن أعباءه زادت بضم وزارة الهجرة إلى وزارته.

السيد وزير المالية الجديد مسئولياته ضخمة فى ظل عدم وجود وزارة للاقتصاد ووزير لها.. عليه تدبير الموارد المالية المطلوبة لكل القطاعات وتنمية مصادرها، والتخطيط السليم لسداد ديون الدولة وتقليل الاستدانة من البنك الدولى قدر المستطاع.

السيد وزير الإسكان الجديد عليه مواجهة التزايد السكانى المطرد ببناء مساكن اقتصادية للشباب بأسعار التكلفة لحل مشاكلهم الاجتماعية فى ظل الارتفاع الرهيب لأسعار مواد البناء. وعليه أيضًا حل المشاكل المزمنة فى وزارته مثل قانون الإيجار القديم وتفعيل قانون التصالح وحل مشاكل تراخيص البناء وتقييد الارتفاعات، التى بسببها عزف أصحاب الأراضى عن استخراج تراخيص وقل المطروح من العقارات وزادت الأسعار بجنون.

السيد وزير التموين لا بد أن يقوم بتفعيل الرقابة الصارمة على أسعار المواد التموينية الرئيسية ومنع التلاعب فيها بكل صوره، حتى لو اضطر لإعادة التسعيرة الجبرية لتلك المواد وتعديل الدستور لتطبيقها بنجاح.

السيد وزير الصحة الذى تجددت له الثقة وظل فى منصبه، عليه حل ملف غياب الأدوية الرئيسية للأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب وغيرها وبأسعار فى متناول المرضى، وتعميم تجربة التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات، بعد نجاحها فى محافظة بورسعيد وتوفير الأدوية فى المستشفيات الحكومية.

كل الوزارات تحتاج لمجهود مُضنٍ وشاق.. أعانهم الله علينا وأعاننا للصبر عليهم لنصل سويًا لما نريده لصالح الوطن.

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