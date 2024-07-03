الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزنها حديث الساعة.. شيماء سيف تتصدر تريند جوجل بسبب "شكلها"

الفنانة شيماء سيف
الفنانة شيماء سيف

تصدرت الفنانة شيماء سيف تريند جوجل ومحركات بسبب إطلالاتها الأخيرة التي أظهرت رشاقتها بعد خسارتها لوزنها وعملية التكميم التي قامت بها.

جاء ذلك بعد نشر "شيماء" لمقطع فيديو تظهر خلاله بفستان "سندريلا" الذي يشبه في تصميمه فساتين الأميرات بلونه البنفسجي، والذي أظهر مدى نحافتها وخسارتها لوزنها بشكل ملحوظ، وسرعان ما تفاعل معها متابعوها معربين عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة، فيما سألها البعض عن كيفية حصولها على هذه النتيجة.

وكانت قد تحدثت شيماء خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية عما قامت به لفقدان الوزن إذ خضعت لعملية تكميم المعدة بعد شعورها بألم كبير في ركبتها، وشدد الطبيب على ضرورة خسارتها الوزن الزائد.

وكانت الفنانة شيماء سيف قد انتهت، منذ أيام، من مسرحيتها الأخيرة "ملك والشاطر" حيث هنأت، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، المنتجة آلاء الغزالي على النجاح الكبير الذي حققته مسرحيتها الأخيرة "ملك والشاطر"، التي تعرض حاليًا بـ المملكة العربية السعودية على مسرح "بكر الشدي".

وظهرت شيماء سيف خلال مقطع الڤيديو الذي شاركته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تعرب عن سعادتها بنجاح مسرحية "ملك والشاطر"، وتقدم التهاني والمباركات لمنتجة العمل آلاء الغزالي على هذا النجاح الكبير.

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية "ملك والشاطر" على خشبة مسرح بكر الشدي حتى يوم 6 يوليو المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي بالمملكة العربية السعودية.

الفنانة شيماء سيف أعمال مسرحية جوجل تريند

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