حبس شخصين بتهمة إشعال النيران في 5 بائعين بالشرابية

قررت النيابة العامة، حبس شخصين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة القاء مادة مشتعلة علي 5 بائعين وإصابتهم بحروق، بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة الشرابية.

وتبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بشكوى بأحد العقارات دائرة القسم وبالانتقال والفحص تم التقابل مع 5 بائعين مقيمون بدائرة القسم مصابون بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

وقرروا تضررهم من أحد الأشخاص " له معلومات جنائية"، لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهما، قام على أثرها المشكو فى حقه بالحضور لمحل سكنهم وقام بكسر باب الشقة وإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه مرتكبى الواقعه (المشكو فى حقه- سائق توك توك) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأضافا بتحصلهم على المادة المعجلة للإشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة "التوك توك" ملك الأخير.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.