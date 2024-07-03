لا يفوتك هذا المساء| استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال.. وموعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

17 محطة بطول 19 كم.. أحدث تصوير جوي للخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

نشرت الهيئة القومية للانفاق أحدث تصوير جوى للمرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ويبلغ طول المرحلة الأولى (19 كم) وتشمل 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://dostor.org/4750263

استراتيجيات وزارة التموين لخدمة المواطن وضبط الأسعار

تواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من التحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، من بينها ضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه."الدستور" يستعرض في السطور التالية الاستراتيجيات التي أعلنها الوزير الجديد شريف فاروق لتحقيق هذه الأهداف.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4750254

محمد الباز: 3 يوليو هو اليوم الفاصل بين الحق والباطل فى مصر

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه تصادف بدء تقديم برنامج الحياة اليوم يوم 3 يوليو، مؤكدًا أن هذا اليوم هو الفاصل بين الحق والباطل في مصر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4750339

لاعب طلائع الجيش يتهم جاره بتهشيم زجاج منزله.. والتحريات: "مريض نفسى"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تهشيم زجاج منزل عمر السعيد لاعب نادي طلائع الجيش بالشيخ زايد، حيث تبين أن جاره مهتز نفسيا ارتكب الواقعة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4750213

مع الضغوط الإعلامية.. هل يتراجع "بايدن" عن خوض الانتخابات الأمريكية؟

قال مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن “بايدن” يدرك عدم قدرته على إنقاذ حملة إعادة انتخابه بعد الأداء الكارثي في مناظرة الأسبوع الماضي. ويجري “بايدن” مقابلة يوم الجمعة المقبل، مع جورج ستيفانوبولوس في قناة ABC News، إلى جانب توقف حملته في بنسلفانيا وويسكونسن. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4750206

استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن غارة جوية ليلًا أسفرت عن استشهاد أربعة رجال في مخيم للاجئين قرب طولكرم، حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنهم "قتلوا جراء قصف الاحتلال لمخيم نور شمس". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4750169

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الداخلية في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية غدًا في الدوري الممتاز. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4750321

موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.. تحذير من "الأرصاد"

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، خلال الساعات القليلة الماضية. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ البلاد تشهد أجواءً شديدة الحرارة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4750054