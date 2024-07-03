الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العمل: الرئيس السيسى يسعى دائمًا لدعم العمالة البسيطة

محمد جبران، وزير
محمد جبران، وزير العمل الجديد

قال محمد جبران، وزير العمل الجديد، إن التكليفات الخاصة بملف العمل واضحة، مع التركيز على العامل البسيط والعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن  الرئيس السيسي يسعى دائمًا إلى دعم العمالة البسيطة، مع العمل على تنفيذ قانون العمل الذي يهيئ بيئة للاستثمار، على أن يكون القانون مرضيًا لجميع الأطراف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يستوجب أن تكون هناك حقوق والتزامات على العامل للوصول إلى نتائج مع ربط الأجر بالإنتاج، موضحًا أن القطاع الخاص سينطلق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قانون العمل سيتم الانتهاء منه نهائيًا في أقرب وقت، مؤكدًا على ضرورة وجود قانون متوازن يحمي العامل وصاحب المنشأة.

الرئيس السيسي أكد على أهمية ملف الصناعة في مصر

وأكد، على ضرورة تشغيل كافة المصانع المنتجة، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية ملف الصناعة في مصر، مع الاهتمام بحقوق العمالة داخل وخارج مصر، وتقنين أوضاعهم، ليأخذوا الفرصة كاملة.
 

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