الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجارديان: المشاركة الضعيفة تظهر عدم الثقة في العملية الانتخابية بايران

مسعود بيزشكيان
مسعود بيزشكيان

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية ، الضوء على المشاركة في الانتخابات الايرانية بالجولة الاولى الجمعة الماضية، لافتة الى ان معدل المشاركة المنخفض القياسي في الانتخابات يشير الى تراجع الثقة الشعبية في العملية الانتخابية، لافتة إلى أن السماح لمرشح إصلاحي بالترشح لم يمنع تراجع المشاركة على المدى الطويل. 

الجولة الثانية من الانتخابات الايرانية 

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تقرير غربى: إيران تواجه جولة إعادة انتخابات رئاسية نادرة وسط معاناة اقتصادية

وقبل جولة الإعادة الرئاسية المقررة يوم الجمعة بين المتشدد سعيد جليلي والإصلاحي مسعود بيزشكيان - وهي الانتخابات التي لديها القدرة على إعادة إيران إلى مسار التعامل مع الغرب - يتنافس أعضاء الطبقة الوسطى الشابة الجالسين في مقهى إيلي بطهران للتعبير عن ازدرائهم لإيران. العملية السياسية.

وتابع التقرير، ان هناك المزيد من الخيارات، ولكن أمل حقيقي ضئيل في التغيير. 

وقالت ماريان، محللة حقوق المرأة: “بعد مهسا أميني، هناك الكثير من الغضب والاستياء.. أنا أعرف حتى المتدينين الذين لن يصوتوا. لا يهم إذا كان بيزيشكيان أو جليلي، لأن الرئيس مجرد دمية”.

الانتخابات الايرانية إيران المشاركة الجولة الاولى معجدل المشاركة

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