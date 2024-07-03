الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد الخطيب: استقبال الشارع لأسماء الوزراء الجدد "إيجابى"

أحمد الخطيب
أحمد الخطيب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن اليوم هو يوم تاريخي في مصر على كل الأصعدة.

وأضاف "الخطيب" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "الحياة" أن الشارع المصري استقبل التغيير الضخم في الحكومة استقبالًا جيدًا وكان مهيئًا لذلك.

وتابع: "الشارع كان يترقب التغيير الوزاري، والإعلام اشتغل خلال الـ48 ساعة الماضية وبدأت تتسرب بعض الأسماء ولم تكن جس نبض وكل ردود الأفعال كانت إيجابية".

وأشار إلى أن 95% ممن استقبل الحديث عن الحكومة الجديدة كان إيجابيًا، مؤكدًا أن التغيير ضخم وكبير، متابعًا: "بعد الإعلان الرسمي للحكومة الجديدة اليوم الناس متفائلة وهناك أمل كبير جدًا في كل القطاعات".

وأكد أن هذا التغيير الوزاري هو الأكبر والأضخم في تاريخ الحكومة المصرية منذ عقود، مشيرًا إلى أن الاختيارات كلها تبدو أنها من الأرض والشارع لكن الدولة عملت على التقييم النابع من التخصص والقبول الشعبي.

الحياة الحياة اليوم محمد الباز قناة الحياة الحكومة الجديدة التعديل الوزاري

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