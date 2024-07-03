الأربعاء 03 يوليو 2024
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نائب وزير الكهرباء لـ"الدستور": التنسيق مع البترول أولوية لوقف انقطاع التيار

المهندسة صباح مشالي
المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء الجديد

قالت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أهم أولويات المرحلة المقبلة، هي التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووقف عملية قطع الكهرباء .

وأضافت مشالي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أننا نعمل علي عدة محاور تصب في خدمة المواطن سواء من ناحية الترشيد في الاستهلاك وتحسين جودة الخدمة، والتغلب على السرقات، وتقليل نسب الفقد.

وأشارت نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الفترة القادمة ستشهد عملية تقييم ودراسة لمعرفة نقاط الضعف والخلل لوضع الحلول والعلاج بشكل نهائي.

وأدت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء،  اليمين الدستورية نائبا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلفًا للمهندس أسامة عسران، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب.

من هي صباح مشالي؟

-تخرجت المهندسة صباح مشالي في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986 شعبة كهرباء، كما درست بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتخرجت فيها عام 2002.

-التحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989، وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكم في الطاقة– المشروعات المركزية.

-درست في جامعة هارفارد الأمريكية «برنامج إعداد القيادات التنفيذية» بالشرق الأوسط عام 2003»، وعملت كعضو القومية المصرية الكهروتقنية والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية.

وشغلت “مشالي” منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، وتم تعيينها كأول سيدة لتتولى رئاسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، طبقًا للقرار الوزاري الذي أصدره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم 12 لسنة 2019

وتعد مشالي أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني 2005، وشغلت من قبل منصب عضو مجلس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصريين.

وتشارك مشالي كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC)، بالإضافة إلى أنها تمثل منطقة شمال إفريقيا في منظمة AFSEC.

المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء الطاقة المتجددة وزارة البترول والثروة المعدنية الكهرباء وزير الكهرباء

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