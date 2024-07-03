الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ستحاول الضغط على تل أبيب بخصوص مستقبل الحرب على غزة

غزة
غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن ستحاول الضغط على تل أبيب بخصوص مستقبل الحرب على غزة خلال لقاء بايدن نتنياهو، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وكانت قد قالت هيئة البث الإسرائيلية عن قادة 4 كتائب عسكرية تعمل في غزة، إن تدمير الأنفاق والبنى التحتية يستغرق وقتًا، مؤكدة أن هناك حالة إنهاك بين الجنود بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية عن قادة 4 كتائب عسكرية تعمل في غزة، أن عدم المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية مع الحريديم يؤثر على أداء الجيش.

هيئة البث الإسرائيلية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية

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