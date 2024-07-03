أبرزها أمين عام الجامعة العربية ورئيس وزراء فلسطين.. وزير الخارجية يتلقى اتصالات للتهنئة بمنصبه

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن دكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة تلقى اتصالات هاتفية من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط، ورئيس وزراء فلسطين السيد محمد مصطفى، ووزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والمملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي، وسلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وتونس السيد نبيل عمار، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس وزراء فلسطين والوزراء العرب أكدوا خلال اتصالاتهم على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الدول العربية، وتطلعهم للعمل المشترك مع الوزير عبدالعاطي من أجل استمرار تطوير تلك العلاقات المتميزة، فضلًا عن تأكيدهم الحرص على التنسيق الوثيق مع سيادته لدعم القضايا العربية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، متمنين لسيادته التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد.

من جانبه، وجه الوزير عبدالعاطي الشكر للسيد أحمد أبوالغيط والسيد محمد مصطفى وأشقائه وزراء الخارجية العرب على المبادرة بالاتصال وتقديم التهنئة، مثمنًا العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والدول الشقيقة، ومنوهًا بحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العلاقات العربية - العربية في كافة المجالات، وكذا حرص مصر على تعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية.