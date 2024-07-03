هل تعاني من التعرّق المفرط؟.. إليك الأعراض والأسباب والعلاج

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على الانتعاش أمرًا ضروريًا هذا الصيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعرّق المفرط، والذي يتسبب في تعرق جسمك أكثر مما يحتاج إليه، وقد تجعلك هذه الحالة تشعر بعدم الارتياح أو الإحراج، خاصة في فصل الصيف الحار.

إذا كنت قلقًا بشأن الآثار الضارة للتعرق وتكافح للحفاظ على البرودة، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول التعرق المفرط وكيفية الحد منه.

ما هو التعرق المفرط؟

فرط التعرق هو التعرق المفرط، وتحدث هذه الحالة عندما تتعرق أكثر مما يحتاجه جسمك لتنظيم درجة حرارتك، وقد تعاني من التعرق أثناء الراحة أو في درجات حرارة باردة أو بشكل عشوائي في أوقات لا تتوقع فيها التعرق.

والعرق هو سائل عديم الرائحة يفرزه الجسم من الغدد العرقية، ووظيفة العرق هي المساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم ومنع ارتفاع درجة الحرارة، وتوجد غدد عرقية في الجلد، حيث ينتقل العرق من الغدد عبر أنابيب تسمى القنوات حتى يصل إلى سطح الجلد، وبمجرد خروج العرق من القنوات، يتحول من سائل إلى غاز ويختفي من الجلد (يتبخر) لتبريد الجسم.

ما هي أنواع فرط التعرق؟

هناك نوعان من فرط التعرق:

فرط التعرق البؤري الأولي: فرط التعرق البؤري هو حالة جلدية مزمنة، ويتسبب في حدوث هذه الحالة تغيرات جينية (طفرة )، ويمكنك أن ترثها من عائلتك البيولوجية، وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا من فرط التعرق، وعادة ما يصيب الإبطين واليدين والقدمين والوجه، ويميل إلى البدء قبل سن 25 عامًا.

فرط التعرق الثانوي العام: فرط التعرق العام هو التعرق المفرط الناجم عن حالة طبية كامنة أو يكون أحد الآثار الجانبية لدواء ما، ومن الأمثلة على ذلك مرض السكري ومرض باركنسون والأدوية، مثل نابروكسين (أليف®)، وقد يتسبب فرط التعرق العام في التعرق أثناء النوم.

ما هي أعراض فرط التعرق؟

العرض الرئيسي لفرط التعرق هو التعرق الشديد، وعندما تتعرق، قد تشعر بما يلي:

رطوبة على بشرتك.

ملابس رطبة.

حبات من السائل تتساقط من خديك أو جبهتك.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي التعرق المفرط إلى الأعراض التالية:

الحكة والالتهاب عندما يسبب العرق تهيجًا لبشرتك.

رائحة الجسم، والتي تحدث عندما تختلط البكتيريا الموجودة على بشرتك مع جزيئات العرق.

تشقق أو تقشير الجلد في قدميك.

قد تختلف أعراض فرط التعرق في شدتها، فقد تعاني من أعراض بسيطة تظهر وتختفي، أو قد تعاني من أعراض مستمرة تؤثر على أنشطتك اليومية.

أين تظهر أعراض فرط التعرق؟

يأتي العرق من الغدد العرقية، التي توجد في الجلد في جميع أنحاء الجسم. لديك أكبر عدد من الغدد العرقية في:

الإبطين أو تحت الإبطين (فرط التعرق الإبطي).

باطن القدمين (فرط التعرق الأخمصي).

راحة اليدين (فرط التعرق الراحي).

الجبهة والخدين (فرط التعرق القحفي الوجهي).

الأعضاء التناسلية.

أسفل الظهر.

المكان الأكثر شيوعا في الجسم الذي يحدث فيه التعرق المفرط هو راحة اليدين.

ما هي أسباب التعرق المفرط؟

تسبب الغدد العرقية المفرطة النشاط فرط التعرق، حيث تنتج الغدد العرقية العرق لتبريد جسمك عندما تشعر بالحرارة، وتنشط هذه العملية عندما تمارس الرياضة أو إذا كنت متوترًا، وإذا كنت تعاني من فرط التعرق، فإن الغدد العرقية تنشط وتنتج العرق أكثر مما يحدث عندما يكون جسمك ساخنًا جدًا، بينما قد تعاني من التعرق في أوقات عشوائية من اليوم عندما لا يكون هناك شيء مثل نشاط أو عاطفة تجعل غددك تنتج العرق.

كيف يتم علاج التعرق المفرط؟

يختلف علاج فرط التعرق حسب الجزء المصاب من الجسم وشدّة تشخيصك وخيارات العلاج المناسبة لك. يمكن لمقدم الرعاية الصحية أو طبيب الأمراض الجلدية مساعدتك في العثور على أفضل خيارات العلاج لمساعدتك في إدارة أعراضك. لا يوجد شكل واحد من العلاج يناسب الجميع.

علاج التعرق المفرط

يمكنك إدارة أعراض فرط التعرق في المنزل من خلال:

استخدام مضادات التعرق ومزيلات العرق: تعمل مضادات التعرق عن طريق إغلاق الغدد العرقية حتى يتوقف جسمك عن إنتاج العرق، وقد يوصي الطبيب بأنواع معينة من مضادات التعرق المتاحة دون وصفة طبية أو التي تحتاج إلى وصفة طبية، ويكون أفضل مزيل عرق لفرط التعرق هو منتج يحتوي على الألومنيوم.

الاستحمام أو الاستحمام بشكل متكرر: قد يؤدي تغيير روتينك، مثل الاستحمام بشكل متكرر، إلى تحسين الأعراض الخفيفة.

ارتداء ملابس قابلة للتنفس: إن اختيار الملابس القابلة للتنفس والتي تمتص العرق بشكل أكبر، مثل القطن، يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من الراحة إذا كنت تتعرق، وتجنب الأقمشة المخلوطة والبوليستر، والتي يمكن أن تحبس الحرارة وتجعلك تتعرق أكثر.