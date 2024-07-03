أحمد موسى يهنئ مستشارى رئيس الجمهورية الجدد على المنصب الجديد

هنأ الإعلامي أحمد موسى، المستشار عمر مروان وزير العدل السابق، على تعيينه مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه قدم الكثير من الخدمات، وكان أحد القيادات الهامة في قطاع العدل.

وأضاف موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المستشار عمر مروان تدرج في السلك القضائي بالكامل منذ التحاقه بالعمل في مجال القضاء، متابعًا: "ممكن تقعد تتكلم عنه ساعة، فهو لم يغفل لحظة عن الحجاج خلال ترؤسه بعثة الحج الرسمية في الفترة الأخيرة، فهو يستحق كل خير عن ثقة وجدارة واستحقاق".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدر القضاة والقضاء جدًا، فالمستشار عمر مروان له علاقات واسعة جدًا، إلى جانب تمتعه بمجال واسع في الإعلام والعلاقات العامة.

تهنئته لـ اللواء محسن عبدالنبي لتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام

كما توجه الإعلامي أحمد موسى، بالشكر والتحية إلى اللواء محسن عبدالنبي لتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام، قائلًا: "مفيش مرة تقابله في لقاء إلا وتعاون معك، وعلاقته بالإعلام والإعلاميين علاقة فريدة وقوية جدًا، ومفيش مرة تكلمه إلا ورد عليك على طول، وعمره ما قال لحد اعمل إيه ومتعملش إيه".

وهنأ الدكتورة هالة السعيد، لتعيينها مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، قائلًا: "شخصية متميزة جدًا وكانت عاملة شغل مميز خلال توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية".

وأكمل: "لأول مرة في تاريخ مصر، نجد سيدة مصرية تتولى منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، فالدكتورة هالة السعيد جديرة بهذا المنصب".