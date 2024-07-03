الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الشئون النيابية: الحكومة حريصة على فتح قنوات تواصل مع جميع الكيانات

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قدم المستشار محمود فوزي،  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للرئيس السيسي والقيادة السياسية على الثقة في تكليفه بهذه الحقيبة الوزارية.

وأكد وزير الشئون النيابية، خلال تصريحات اليوم حرص الحكومة على فتح قنوات التواصل مع جميع الكيانات السياسية والجهات الحزبية والنقابية خلال الفترة المقبلة.

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المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى يجمع المصريين لمواجهة التحديات

وأدى المستشار محمود فوزي اليمين الدستورية صباح اليوم أمام الرئيس السيسي، وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسي السيسي الحقيبة الوزارية

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