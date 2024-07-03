كمال ماضى: الاحتلال الإسرائيلى كيان لا يشبع من رائحة الدماء

قال كمال ماضي، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحديث لا ينفك أبدًا عن إصرار ذلك الكيان المغروس عنوة في أرض منطقتنا، على افتعاله للقلق والاضطراب على شحنه الأجواء يومًا تلو الآخر بدق طبول الحرب.

وأضاف كمال، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وكأن ذاك الكيان طفل مدلل يلقى الرعاية والحماية والدعم والمدد والمساندة بلا حدود من ربيبته الأمريكية أو من حاضنته الألمانية التي ربطت منح الجنسية فيها بالاعتراف به دون أدنى اكتراث منهما بتهذيب سلوكه بتنقيح عجرفته على الأقل ليعم سلام ولو هش لبعض الوقت تلتقط فيه الأنفاس في هذه المنطقة التي تتقلب على جمر الاضطربات وكأنه كيان لا يشبع أبدًا من رائحة سفك الدم لا يقنع أبدًا بثمانية وثلاثين ألف شهيد في القطاع وحده لا يكتفي بحجم الهدم والتخريب القصف والنسف والإفساد في الأرض ويطمح في المزيد".

وتابع: "المزيد هاهنا يبتغيه ذاك المدلل من لبنان بتصريح من وزرائه سنشعل فتيل حرب مدمرة حتى ينشغل لبنان بتأهيل نفسه بترميم نفسه إلى هذا الحد بات التدمير سهلًا؟ إلي أنه مدلل لم يغرم من قبل سنتًا واحدًا جزاء ما اقترفت يداه يُغرم بهذا الفعل شغفًا وهواية".

واستكمل: "لا أحد على الإطلاق يُنكر أن هذه الدنيا لا تزن بقسطاس مستقيم فلا تقنط وكما قال الأقدمون: "تَمَهَل ولا تعجَل إذا رُمتَ حاجةً فقد يلحق الخُسران من يتورَطُ.. لكن سيأتي يوم عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار إن تتنفس فصبر جميل".