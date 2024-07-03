الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا تُسمى الحكومة الجديدة بحكومة "تخفيف الأحمال"؟.. كاتب صحفى يوضح (فيديو)

الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة

وجّه الكاتب الصحفي ماجد حبته، التهنئة لقناة "الحياة" على تواجد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "الدستور"، كمقدم لبرنامج "الحياة اليوم" عبر شاشتها، موضحًا أن "الباز" ملتزم بالعهد الذي قطعه على نفسه في تجاربه السابقة بالفضائيات المصرية، وخاصة المواسم التي قدمها في برنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز".

وأضاف حبته، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الحكومة الجديدة تسمى بحكومة "تخفيف الأحمال"، وذلك بمعناها اللغوي، وليس معناها الاصطلاحي، وهو كل ما يتم حمله على الرأس والظهر والكتف مثل الأعباء والأزمات التي عانى منها المصريون، والتي سيكون تخفيفها من أولويات الحكومة الجديدة، وذلك عبر ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

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