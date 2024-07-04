الخميس 04 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراجعات الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية للكيمياء والجغرافيا ثالثة ثانوى

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 لامتحاني الكيمياء والجغرافيا لذلك يبحثون عن المراجعة النهائية لمادتي قسمي العلمي والأدبي والتي يؤدون امتحاناتها السبت المقبل 6 يوليو 2024.

ينشر موقع الدستور في التقرير رابطا مباشرا يمكن من خلال الوصول لمراجعات الثانوية العامة 2024 خاصة المراجعة النهائية للكيمياء والجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي. 

المراجعة النهائية للكيمياء الصف الثالث الثانوي 2024 

يوفر موقع الدستور رابطا مباشرا لمراجعة ليلة الامتحان في مادة الكيمياء لطلبة الشعبة العلمية الصف الثالث الثانوي وهو الموجود هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

مراجعة ليلة الامتحان للجغرافيا الثانوية العامة 2024 

كما يمكن الوصول إلى المراجعات النهائية لمادة الجغرافيا وكذلك المراجعات النهائية للمواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة من خلال هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ويمكن للطالب اختيار المادة التي يحين موعد امتحانها وكذلك معرفة مراجعات ليلة الامتحان واهم الاسئلة المتوقع ان تأتي خلال امتحانات الثانوية العامة 2024.

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المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

  • السبت 6 يوليو 2024

امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

  • الأربعاء 10 يوليو 2024

امتحان مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

  • السبت 13 يوليو 2024

امتحان مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

  • الأربعاء 17 يوليو 2024

امتحان مادة الأحياء  من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة الاستاتيكا  من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

  • السبت 20 يوليو 2024

امتحان مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

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