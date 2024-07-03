خبير سياحى: مصر تستهدف تحقيق إيرادات تتخطى 28 مليار دولار بحلول عام 2027

قال علاء خليفة، الخبير السياحي، إن السياحة المصرية تتعافى بشكل ملحوظ للغاية، وهذا التعافي عاد بشكل إيجابي على أعداد السياح القادمين من جميع أنحاء العالم.

الاهتمام بالقطاع السياحي

وأكد علاء خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدار الستة أشهر الماضية حقق القطاع السياحي إيرادات دولارية تفوق ما تم تحقيقه في عام 2010.

الإصلاحات التنموية السياحية



وأضاف في حديثه، أنه رغم ظروف حرب غزة والاضطراب الأمني في المنطقة إلا أن الإصلاحات التنموية السياحية التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية أدت إلى ارتفاع نسبة الإيرادات.

وأشار إلى، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق عوائد دولارية تتخطى 28 مليار دولار بحلول عام 2027، ولهذا أصدرت الدولة الكثير من القرارات من أجل تحقيق أهدافها مثل زيادة أعداد الغرف الفندقية، الاهتمام بترويج الثقافة المصرية بالخارج، توفير الخدمات للسائحين بشكل يليق بالحضارة المصرية.