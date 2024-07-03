الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ جنوب سيناء: سنكون همزة تواصل للقيادة السياسية مع المواطن

جريدة الدستور

كشف الدكتور خالد مبارك حسين, محافظ جنوب سيناء، عن أبرز الملفات والتحديات التي أمامه في محافظة جنوب سيناء، والأولويات التي ستكون على طاولة المحافظة.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه على رأس أولويات الدولة التواصل مع المواطن ورضا المواطن وبناء الإنسان المصري وبالتأكيد محافظة جنوب سيناء بتتمتع بمقاومات كثيرة جدًا بفرص عمل.

وأضاف: "الأهم أن أشكر القيادة السياسية على الثقة التي وضعاتها فينا وأنا من خلفية عسكرية وأكيد الخلفية العسكرية مؤثرة في التكوين والتربية والتعليم وكل شيء، فجه دور علينا في مكان تاني أن نقدم ما علينا للوطن، من معايشة وتعليم وصحة وإمكانيات".

وتابع: "سنعمل لنكون مندوبين للقيادة السياسية في المحافظات وهمزة تواصل بينه وبين المواطن حتي نقدم الخدمة، في كل المجالات وأهمها والملف الرئيسي التنمية لأنه بدون تنمية لا توجد تنمية".

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