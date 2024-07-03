الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد محسن للحكومة الجديدة: عليكم تحقيق آمال الشعب المصري

حمد محسن عضو مجلس
حمد محسن عضو مجلس الشيوخ

قال أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن التشكيل الحكومي الجديد وكذلك حركة المحافظين، اختيار بالغ الدقة والتأني وتغيير في أهم الحقائب الوزارية ما يبشر بوجود خطط أبعد للعبور نحو معدلات نمو اقتصادي إيجابي وتغيير كثير من السياسات والآليات لاستكمال طريق التنمية والبناء.

وأكد محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن الحكومة الجديدة ملقى على عاتقها تحقيق آمال الشعب المصر، لا سيما في ظل مواجهته لكثير من التحديات ووجود توترات بشأن الوضع الداخلي والخارجي، ما يتطلب من الحكومة الجديدة مزيدا من العمل والإنتاج وتحقيق معدلات نمو قادرة على تجاوز التحديات الراهنة.

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أحمد محسن: مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين

ولفت عضو الشيوخ إلى أن هناك كثير من الملفات التي بحاجة إلى إعادة النظر في سياستها وضرورة تغيير ادوات العمل بها من أجل إحداث التطوير المطلوب كملفات الاستثمار والدعم والكهرباء، وغيرها من الأجندات التي تمس المواطن البسيط في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تعوّل عليها متطلبات عدة لكي تصبوا الدولة المصرية نحو طريقها التنموي للجمهورية الجديدة.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ التشكيل الحكومي الحقائب الوزارية السياسات

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