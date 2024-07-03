أحمد محسن للحكومة الجديدة: عليكم تحقيق آمال الشعب المصري

قال أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن التشكيل الحكومي الجديد وكذلك حركة المحافظين، اختيار بالغ الدقة والتأني وتغيير في أهم الحقائب الوزارية ما يبشر بوجود خطط أبعد للعبور نحو معدلات نمو اقتصادي إيجابي وتغيير كثير من السياسات والآليات لاستكمال طريق التنمية والبناء.

وأكد محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن الحكومة الجديدة ملقى على عاتقها تحقيق آمال الشعب المصر، لا سيما في ظل مواجهته لكثير من التحديات ووجود توترات بشأن الوضع الداخلي والخارجي، ما يتطلب من الحكومة الجديدة مزيدا من العمل والإنتاج وتحقيق معدلات نمو قادرة على تجاوز التحديات الراهنة.

ولفت عضو الشيوخ إلى أن هناك كثير من الملفات التي بحاجة إلى إعادة النظر في سياستها وضرورة تغيير ادوات العمل بها من أجل إحداث التطوير المطلوب كملفات الاستثمار والدعم والكهرباء، وغيرها من الأجندات التي تمس المواطن البسيط في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تعوّل عليها متطلبات عدة لكي تصبوا الدولة المصرية نحو طريقها التنموي للجمهورية الجديدة.