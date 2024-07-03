"الطفولة والأمومة" يهنئ الوزراء والمحافظين ونوابهم: "تتمني لهم التوفيق لخدمة الوطن"

هنأت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والامومة، الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي حازت ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أداء الوزراء والمحافظين ونوابهم اليمين الدستورية اليوم.

ذوي الكفاءات والخبرات

وأشادت " السنباطي" باختيار الوزراء والمحافظين ونوابهم، من ذوي الكفاءات والخبرات، والتى سيكون لها القدرة على تحقيق تطلعات الشعب المصري، وتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحقيق الرفاه للشعب في شتى المجالات، متمنية لهم التوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن والمواطن.

وأكدت السنباطي تطلعها لتكثيف التعاون مع جميع الوزراء والمحافظين لخدمة ملف الطفولة والأمومة وتحقيق ما يستهدفه المجلس لصالح الأم والطفل.