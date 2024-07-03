الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الطفولة والأمومة" يهنئ الوزراء والمحافظين ونوابهم: "تتمني لهم التوفيق لخدمة الوطن"

الدكتورة سحر السنباطى
الدكتورة سحر السنباطى

هنأت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والامومة، الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي حازت ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أداء الوزراء والمحافظين ونوابهم اليمين الدستورية اليوم.

ذوي الكفاءات والخبرات

وأشادت " السنباطي" باختيار الوزراء والمحافظين ونوابهم، من ذوي الكفاءات والخبرات، والتى سيكون لها القدرة على تحقيق تطلعات الشعب المصري، وتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحقيق الرفاه للشعب في شتى المجالات، متمنية لهم التوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن والمواطن.

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"الطفولة والأمومة" تبحث مع البنك الدولي سبل التعاون بمجال تنمية الطفولة المبكرة

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"الطفولة والأمومة" و"مؤسسة حياة كريمة" يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حقوق الطفل

وأكدت السنباطي تطلعها لتكثيف التعاون مع جميع الوزراء والمحافظين لخدمة ملف الطفولة والأمومة وتحقيق ما يستهدفه المجلس لصالح الأم والطفل.

القومى للطفولة والامومة الوزراء المحافظين خدمة الوطن الكفاءات

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