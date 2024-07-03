الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ شمال سيناء: النجاح في القضاء علي الإرهاب كان بتوجيهات القيادة السياسية

اللواء خالد مجاور
اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء

كشف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن أبرز الملفات والتحديات التي أمامه في محافظة شمال سيناء، والأولويات التي ستكون على طاولة المحافظة.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة أولت اهتمام كبير جدا بمواطن شمال سيناء وتم حل معظم المشكلات وأقامت مشروعات متعددة في المحافظة.

وأضاف أن 90% من النجاح في القضاء علي الإرهاب كان بتوجيهات من القيادة السياسية ودولة رئيسة الوزراء، موضحًا أن القضاء علي الإرهاب كان بالاقتصاد وليس العمل العسكري فقط، وكل هذه النظريات متبعه في عدد من دول العالم الاقتصاد بجانب القوة العسكرية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قضت على الإرهاب ليس بالعمل العسكري أو بالعنف ولكن القضاء على الإرهاب هو اقتصاد توفير فرص عمل المواطن.

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