الإثنين.. البرلمان يناقش من العاصمة الإدارية برنامج الحكومة الجديدة

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة في الحادية عشرة من صباح الإثنين المقبل، بمقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية.

ويستعرض د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة للنواب الإثنين المقبل بيان الحكومة وبرنامجها.

وكان الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت الأسماء على النحو الآتي:

تعيين الفريق كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء لشئون الصناعة

تعيين د.خالد عبدالغفار نائب لرئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية

تعيين د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعيين د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

تعيين الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تعيين محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

تعيين السيد شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

تعيين محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال

تعيين رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

تعيين مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

تعيين أحمد محمد عبدالسلام هنو وزيرًا للثقافة

تعيين شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

تعيين الشيخ أسامة السيد الأزهري وزيرًا للأوقاف

تعيين كريم إبراهيم علي بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية

تعيين شريف فتحي علي عطية وزيرًا للسياحة

تعيين علاء فاروق وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي

تعيين هاني سويلم وزيرًا للري والموارد المائية

تعيين محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة

تعيين سامح أحمد زكي الحفني وزيرًا للطيران المدني

تعيين حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

تعيين أحمد أشرف على كجوك وزيرًا للمالية

تعيين كامل عبدالهادي فرج وزيرًا للصناعة

تعيين حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

تعيين المستشار عدنان فنجري وزيرًا للعدل

تعيين السفير بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والهجرة

تعيين محمود فوزي عبدالباري وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

تعيين ياسمين أحمد فؤاد وزيرًا للبيئة

تعيين محمد أيمن أحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي