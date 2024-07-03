الوزراء المستمرون في الحكومة الجديدة: تطوير الأداء واستكمال الإنجازات

كشف الوزراء المستمرون في الحكومة الجديدة، عن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أيمن عاشور: تنفيذ «تحالف وتنمية».. والتوسع فى التعليم التكنولوجى

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير العديد من الملفات وتنفيذ كثير من المشروعات ومتابعتها على أرض الواقع، بعد أن شهدت المرحلة السابقة بناء العديد من الاستراتيجيات والسياسات، كما يتم العمل على ربط التعليم ما قبل الجامعى بالتعليم الجامعى، وأيضًا احتياجات سوق العمل.

وأضاف فى تصريحات: «المبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية) تعد أولوية، وهى مبنية على ٧ أقاليم جغرافية فى الدولة، وكل إقليم منها له الأنشطة الاقتصادية التى تميزه، وبناء عليه، كانت هناك خطط لربط البرامج التعليمية والمشروعات البحثية باحتياجات الأقاليم، وأيضًا الاحتياجات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى».

وتابع «هذه البرامج الدولية وبرامج وظائف المستقبل وربطها بسوق العمل، كل هذه المحاور سيتم تطبيقها وتفعيلها، إضافة إلى ذلك يعد التعليم التكنولوجى أحد المحاور الأساسية التى نعمل عليها حاليًا، بعد أن أصبحت لدينا ١٠ جامعات تكنولوجية، وننشئ ١٧ جامعة أخرى جديدة، تمهيدًا لأن تكون لكل محافظة مصرية جامعة تكنولوجية، ولها برامج تحتاجها مصر على كل المستويات».

وواصل «هناك العديد من الاتفاقيات مع الجامعات الدولية والشركات العالمية فى مختلف التخصصات، لأن التعليم التكنولوجى يضمن تدريب الطالب بكفاءة وتجهيزه لسوق العمل، كما نستهدف ربطنا بالعلماء والباحثين فى الخارج، والاستفادة منهم وربطهم باحتياجات الدولة، وخطط التنمية، والاستفادة أيضًا بالمكاتب الثقافية فى الخارج التى تعتمد على العلاقات مع المراكز البحثية».

محمد صلاح: زيادة المكون المحلى.. وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجال التصنيع

كشف وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، عن أن التوجيهات الرئاسية لوزارته أكدت أهمية السير على المخططات الموضوعة للوزارة، وتطويرها بشكل مستمر، مع العمل على زيادة المكون المحلى فى المنتجات النمطية، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات، سواء العسكرية أو المدنية داخل شركات الإنتاج الحربى، مشيرًا إلى أنه سيتم الحرص على تنفيذ تلك التوجيهات الرئاسية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أهمية التكامل مع القطاع الخاص فى قطاعات التصنيع المختلفة خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على إقرار المزيد من البحوث التى تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج، ومراعاة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التى تشارك شركات ووحدات الإنتاج الحربى فى تنفيذها، وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة، مع الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى، عبر تأهيل وتدريب جميع العاملين بمختلف الجهات التابعة، وتوفير سبل الدعم والرعاية والتمكين لهم، إيمانًا بأهمية العنصر البشرى الذى تقوم عليه العملية الإنتاجية. وتوجه «صلاح الدين» بخالص الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه، واستمراره فى تولى الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربى.

ياسمين فؤاد: إطلاق مركز التميز الإفريقى واستضافة دورة «برشلونة»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال سلسلة الإنجازات التى تحققت فى العديد من الملفات البيئية، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «نيباد» خلال الفترة المقبلة؛ لصياغة خارطة طريق لإنشاء مركز التميز الإفريقى للمرونة والتكيف بالقاهرة، وإطلاقه خلال هذا العام والخروج به للنور فى أسرع وقت، تزامنًا مع مؤتمر المناخ «COP 29»، المقرر انعقاده بباكو عاصمة أذربيجان.

وأكدت وزيرة البيئة- فى تصريح- أهمية استضافة مصر مركز التميز الإفريقى، الذى يهدف إلى المساهمة فى تزويد إفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، مع القيام بالعديد من المهام، منها العمل كمركز للمعرفة لإفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، وكمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطى بشكل شامل البحوث متعددة التخصصات، التى تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه يتم التجهيز، حاليًا، لاستضافة مصر الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية، والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط «اتفاقية برشلونة» لعام ٢٠٢٥.

أشرف صبحى: استكمال تنفيذ الرؤية المتكاملة للشخصية

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: «سعيد بوجودى فى التشكيل الحكومى الجديد، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على ثقته».

وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن الوزارة أمامها الكثير من التحديات والخطط والبرامج التى ستعمل عليها جاهدة الفترة المقبلة.

وأضاف فى حديثه، أن وزارة الشباب والرياضة من الوزارات المحورية، وتعمل وفق رؤية ومنهج متوافق مع خطة الدولة ٢٠٣٠.

وتابع: «مهمتنا إكمال بناء الإنسان والرؤية المتكاملة للشخصية البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية».

واستطرد: «الوزارة معنية بالجانب الاقتصادى للشاب المصرى، وكذلك مستواه الاجتماعى والتعليمى والثقافى، وتفاعله مع المجتمع المصرى، كما تهتم الوزارة ببناء الإنسان وريادة الأعمال». وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتعامل مع المصريين من ٥ لـ٤٠ عامًا، وتتغير البرامج وفق رؤية واستراتيجية الدولة.

وذكر أن مصر تحرص على أن تكون مصدرًا لاستضافة الأحداث الدولية الرياضية، وقال: «نستعد للأوليمبياد هذا الشهر، ونحن على أتم استعداد لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية».

وأكد أن الوزارة استطاعات تغيير الصورة الذهنية المتعلقة بأن كرة القدم وحدها هى رياضة البطولة، كما نجحت الوزارة فى تحقيق التفاعل المطلوب بين الكيانات الشبابية والمجتمع.

واستكمل: «نتعامل فى ريادة الأعمال مع الجامعات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك، ولدينا آليات لهيئات شبابية تم تطويرها بشكل كبير.

عمرو طلعت: توسيع الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل فى مختلف التخصصات

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، الاستمرار فى توسيع الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين البنية التحتية.

وقال «طلعت» فى تصريح: «شرفت بإعادة تكليفى بمسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمرحلة المقبلة سترتكز على الاستمرار فى السياسات التى رسمت من قبل والتى أثمرت عن جذب شركات فى مجال التعهيد»، موضحًا أن صادرات مصر نمت خلال فترة التعهيد بنسبة ٥٤٪ فى عام واحد، وارتفعت إلى ٣.٦ مليار دولار فى العام.

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الشركات العالمية التى ستتخذ من مصر مقصدًا للتعهيد، ومن ثم توفير فرص عمل فى مختلف التخصصات للعمل فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من مبادرات التدريب المتعددة والضخمة من حيث تخصصاتها ومستهدفات توسيع قاعدة المهارات والكوادر المدربة تدريبًا متعمقًا فى مختلف أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد على الاستمرار فى محور الخدمات الحكومية الرقمية بالتعاون مع كل الوزارات والجهات مقدمة الخدمات، والاستمرار فى تحسين ودعم البنية التحتية الرقمية بشقيها الإنترنت الثابت والمحمول، مضيفًا أن هناك استثمارات ضخمة فى المنظومتين؛ حيث إنه فى منظومة الإنترنت الثابت جرى استثمار ٢.٥ مليار دولار، وخلال الأعوام الستة الماضية ضاعفت مصر من سرعة الإنترنت الثابت ١٣ مرة، وأصبحت الأولى على مستوى إفريقيا، من حيث سرعة الإنترنت الثابت.

ولفت إلى أنه سيستمر فى توسيع شبكة الإنترنت وإحلال الكابلات الضوئية محل النحاسية، لتحقيق ثبات وكفاءة أيضًا، ودعم توسيع نطاق شبكة المحمول، لا سيما فى القرى والأماكن النائية، لكى يستفيد أهلنا المقيمون فى هذه الأماكن من خدمات الإنترنت.

وأكد المضى قدمًا فى ملف «الذكاء الاصطناعى»؛ حيث جرى تطبيق استراتيجية مصر فى الذكاء الاصطناعى قبل ٤ أعوام، وقفزت مصر فى مؤشرة جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى ٥٠ مركزًا فى الأعوام الثلاثة الماضية منذ تطبيق الاستراتيجية، وهى الآن بصدد وضع النسخة الثانية من هذه الاستراتيجية وإطلاقها للالتحاق بركب التكنولوجيا فى هذا المجال.

ونوه بأن الوزارة لديها مبادرات لكل المراحل العمرية من الصف الرابع الابتدائى حتى الخريجين، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مبادرة من الصف الرابع حتى السادس الابتدائى تستهدف ١٠ آلاف، تقدم إليها ٥٠ ألفًا تم استيعابهم كلهم.