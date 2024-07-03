محمد الباز: 3 يوليو هو اليوم الفاصل بين الحق والباطل فى مصر

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه تصادف بدء تقديم برنامج الحياة اليوم يوم 3 يوليو، مؤكدًا أن هذا اليوم هو الفاصل بين الحق والباطل في مصر.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "لديّ يقين أنه عندما يأتي يوم 3 يوليو في ناس كثيرة جدًا تكرهه واليوم ده ينكد عليهم وهؤلاء أهل الباطل".

وتابع: "أعتبر أن يوم 3 يوليو هو اليوم الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فرق به بين مصريين يريدون العيش لبلدهم وبين جماعة إرهابية كانت واخدة البلد في طريق الضياع كدولة وتفكيكها بشكل أساسي".

واستكمل: "نتذكر هذا لأننا لا بد أن نحكي الحكاية كما جرت من أجل الأجيال القادمة"، مؤكدًا أن الرواية المصرية لهذا الحدث لا بد أن تكون موجودة وحاضرة ومؤثرة طوال الوقت، لأننا أمام خصم يكذب ويلفق لكي يقول للناس إن ما حدث ليس حقيقيًا.