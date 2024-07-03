دماء جديدة لحكومة 2024.. وتحية واجبة لوزير سابق

أدى وزراء الحكومة الجديدة لسنة ٢٠٢٤، حلف اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، والتى كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيلها منذ الشهر الماضى، وشهدت الحكومة أكبر حركة تعديلات للوزراء بالإضافة إلى حركة المحافظين ونوابهم، حيث ضم مجلس الوزراء ٣١ حقيبة وزارية، تم تعديل عدد ٢٣ حقيبة منها، كما شهدت التعديلات الوزارية استبعاد ٢٠ وزيرًا مع الإبقاء على ٨ وزراء، بالإضافة إلى نقل وزيرين إلى حقائب أخرى.

وكان من الملحوظ فى اختيار الوزراء الجدد النزول بمتوسط أعمارهم، حيث أعلنت الحكومة عن خفض متوسط أعمار الوزراء إلى ٥٦ سنة بدلًا من ٦٤ فى الحكومة السابقة، كما أعلنت عن الاستعانة برجال ذوى خبرات دولية فى التشكيل الجديد، وكان أبرز الوزارات التى شهدت تغييرات هى: المالية والتموين والزراعة والكهرباء والعدل والرى والدفاع والخارجية.

ووجب علينا أن نقدم الشكر للوزراء السابقين على عملهم فى ظروف اقتصادية استثنائية وصعبة، وأخص بالتحية والشكر الدكتور سامح شكرى، وزير الخارجية السابق- قبل تكليف السفير بدر عبدالعاطى بتولى حقيبة الخارجية فى الحكومة الجديدة- والذى أدى دوره بكل تفانٍ وإخلاص منذ توليه أمور السياسة الدبلوماسية الخارجية بعد تكليفه بتولى حقيبة وزارة الخارجية من قِبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في أول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ثورة ٣٠ يونيو، فصنع لنفسه مكانة خاصة فى قلوب المصريين، إذ إنه يعد الضلع الثالث الثابت مع الدكتور مصطفى مدبولى فى فترات الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاث، لذا وجب إبراز كيف ساعد هذا الرجل الوطنى فى تغيير نظرة العالم أجمع لمصر.

لم تكن مهمة شكرى باليسيرة، فمنذ توليه الخارجية وهو يعلم حجم التحديات والصعاب التى تواجه مصر من الناحية الدبلوماسية، خاصة بعد تخليصها من براثن الجماعة الإرهابية التى كادت أن تُفقد مصر هيبتها أمام المجتمع الدولى خلال عام واحد من حكمها الدولة، خطا شكرى أولى خطواته وهو يرسخ لعدة نقاط يجب ألا تحيد عنها الدبلوماسية الخارجية لمصر أبرزها فى حديثه لـ"الأهرام"، قائلًا: "سياسة مصر الخارجية يجب أن تكون معبرة عن الوضع الخارجى وفى خدمة المواطن"، "العلاقات المصرية- الإفريقية لها أولوية لتنميتها بعد ركود"، "لدينا من القوة السياسية ما يجعلنا نستطيع إدارة ملف مياه النيل بشكل رشيد"، "مصر لا تتآمر ولا تعمل على زعزعة الأوضاع الداخلية لأى دولة"، "لا يستطيع أحد أن ينكر قدرة مصر على التأثير فى الملفات الإقليمية والدولية".

فهذا الرجل الوطنى وضع أمامه خطوات ليقول للعالم إن "مصر تستطيع" أن تكون مؤثرة بعلاقاتها العربية والدولية الراسخة منذ عقود، لكن كانت مهمته الأصعب أن يحول هذه الكلمات لواقع يلمسه الجميع، فعلى المستوى الدولى كانت مهمته الأعظم تأكيد أن مصر ليست حاضنة للإرهاب، وعملها على إدراج الإخوان منظمة إرهابية، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان، ثم العمل على توطيد العلاقات الدولية والاستراتيجية مع المجتمع الأوروبى وتعاون الدبلوماسية المصرية مع المنظمات الدولية وأنشطتها المختلفة، حتى استطاعت بالفعل أن تسترد مكانتها بعد مجهود.

وفى إفريقيا قامت الخارجية المصرية منذ عام ٢٠١٤ بدور فاعل فى معالجة القضايا الشائكة مثل ملف مياه النيل وسد النهضة، الذى تحدث عنه شكرى قائلًا في أحد تصريحاته: "هناك عثرات تهدد أسس الاتفاق الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا لم نستطع تجاوزها".. "نحث إثيوبيا والسودان على التفاعل بشكل يخلق الثقة ويتجنب أى فكرة للصدام".

وعلى مستوى الملفات العربية ومنها الملف الليبي والفلسطينى والسورى، أولت الخارجية اهتمامًا بارزًا بتلك الملفات، ففى ليبيا قاد شكرى سياسة الدولة المصرية بالعمل على تقريب وجهات النظر وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف وتوحد وجهات النظر، كما اهتمت بملفى العراق واليمن، ومع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات الاقتصادية التى ضربت عدة دول إقليميًا ودوليًا، اتخذت الخارجية المصرية موقف الحياد.. وكان موقفها متزنًا خاصة مع ارتباط مصر بعلاقات اقتصادية ودولية بكلتا الدولتين.

ولم تتوان السياسة الخارجية فى الرد على أى تقارير دولية كانت تهدف إلى التدخل فى شئون مصر الداخلية، مثل تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع الإنسان فى مصر عام ٢٠١٤، وجاء الرد معبرًا عن إرادة الدولة المصرية القوية، فصرح شكرى: "مصر تؤكد مرة أخرى بأنه لا يحق لأى دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى احترامًا لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية... وإنه من الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها فى الداخل وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء".

ومع اشتداد الصراع الخارجى، وجدت مصر نفسها أمام تحدٍ صعب مع شن إسرائيل حرب تجويع وإبادة على قطاع غزة.. وتخطيطها لتهجير الفلسطينيين نحو الحدود المصرية.. لكن يقظة وفطنة الدولة المصرية والدبلوماسية الخارجية وقفت بالمرصاد لهذه المحاولات الإسرائيلية، فأطلق شكرى تصريحات قوية ردًا على مخططات إسرائيل الخبيثة، أبرزها: "مصر تدين انتهاك إسرائيل القانون الدولى بغزة"، "مصر ترفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة قسرًا"، "نرفض سياسة لَىِ الحقائق الإسرائيلية بشأن معبر رفح". هذا بخلاف اتجاه مصر لمساندة الشعب الفلسطينى بعرض الحقائق كاملة حول تعرض الفلسطينيين لحرب إبادة وتجويع أمام المجتمع الدولى وأمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قال: "ممارسات إسرائيل تتعدى حق الدفاع عن النفس وأحداث القتل المؤسفة لا يمكن تبريرها".. "الوثيقة الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين لسيناء (مثيرة للسخرية)"، كما أكد على استمرار مصر فى إدخال المساعدات عبر معبر رفح دون أى تقصير: "مصر تبذل كل ما فى وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها إلى القطاع، وتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين".

فنشهد للوزير السابق بوطنيته وجهوده في الارتقاء بالعلاقات الخارجية، وندعو للحكومة بالتوفيق والنجاح.