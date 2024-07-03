الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز

محافظ بني سويف لإكسترا نيوز: الدولة عازمة على الاستمرار بمشروع تمكين الشباب

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنها لثقة كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يجدد الثقة في الشباب وهذا يؤكد أن الدولة عازمة على الاستمرار في مشروع تمكين الشباب والذي لم يعد مشروعًا عاديًا ولكنه أصبح مشروعًا قوميًا.
 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه استمرارًا لما تم في محافظة بني سويف، سنكمل في المشروعات التي بدأناها سواء المشروعات التنموية أو الاقتصادية التي استطاعت أن تنقل المحافظة وتجلعها من أفضل المحافظات في المجالي الاقتصادي والصناعي مرورًا بحياة كريمة التي غيرت حياة الناس للأفضل.


نأمل أن نحافظ على ثقة القيادة السياسية

وأكد أن محافظة بني سويف، محافظة شابة وفكرة غرس التواجد الشبابي سواء على صعيد القيادات  هو ماجعل المحافظة في هذا الوضع ونأمل في الفترة القادمة أن نكمل في المشروعات التي بدأناها وأن نحافظ على ثقة القيادة السياسية.
 

محافظ بني سويف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة تمكين الشباب المشروعات التنموية ثقة القيادة السياسية

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