عمرو الفقى يكشف لـ"الحياة اليوم" الهدف الرئيسى من إقامة مهرجان العلمين (فيديو)

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه لا يوجد دولة في العالم لديها البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، موضحًا أن مصر كانت تفتقد تواجد مدينة حديثة على شواطئ البحر المتوسط، وذلك ما تم تنفيذه في مدينة العلمين، التي تم تأسيسها على أعلى طراز وأفضل شكل ممكن.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه تم تأسيس مهرجان العلمين بهدف الترويج للسياحة المصرية، بالإضافة إلى التسويق للساحل الشمالي بأكمله كأسواق للسياحة أو لامتلاك العقارات، وتلك كانت الأسباب الرئيسية لتأسيس مهرجان العلمين.

وأوضح أن هناك مدنا كاملة تقوم على سياحة المهرجانات وسياحة المؤتمرات، مشيرًا إلى مدينة كان في فرنسا، التي تشهد حوالي 24 مهرجانا ومؤتمرا على مدار العام.