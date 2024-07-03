الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: مكتبنا مفتوح 24 ساعة للمواطنين

اللواء إسماعيل محمد
اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان

كشف اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان الجديد، عن أبرز الملفات والتحديات التي أمامه في محافظة أسوان، والأولويات التي ستكون على طاولة المحافظة.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء،: "مطلوب من المحافظ أشياء كثيرة يأمل فيها المواطن في هذه الفترة العصيبة، موضحًا أن الهدف الرئيسي لكل المحافظين هو راحة المواطن والحرص على مصلحته.

وأضاف على التأكيد بالصفة دائمة على إيصال الخدمات التي يستحقها المواطن، متابعًا: "مكتبنا مفتوح 24 ساعة للمواطنين ونحن على استعداد دائم لأي شكوى نحلها فورا ان شاء الله".

وأشار إلى أنه لابد من البحث على وسائل التنمية بصفة عامة لزيادة حركة السياحة في أسوان وزيادة أيضا في استثمار بحيرة ناصر وهناك عدد كثير من الموضوعات التي على أجندة الأعمال".

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