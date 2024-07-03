استقالة أول نائب ألمانى من أصول إفريقية بسبب العنصرية.. ما القصة؟

أعلن أول نائب ذو أصول إفريقية داخل البرلمان الألماني، كارامبا ديابي، أنه لن يترشح للانتخابات الفيدرالية العام المقبل، بعد أسابيع من كشفه عن رسائل الكراهية، بما في ذلك الإهانات العنصرية والتهديدات بالقتل، التي تلقاها هو وموظفوه.

المساواة التاريخية



وقال كارامبا ديابي (62 عاما)، الذي دخل البرلمان الألماني عام 2013 في لحظة وصفها نشطاء المساواة بأنها تاريخية، إنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلته وإفساح المجال للسياسيين الأصغر سنا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن إعلانه يأتي بعد أسابيع فقط من نشره سلسلة من رسائل الكراهية التي تلقاها هو وطاقمه البرلماني.

وقال ديابي إن الإهانات العنصرية والتهديدات بالقتل “ليست الأسباب الرئيسية” لقراره، بعد أن أكد مراراً أنه لن يخيفه التهديدات. لكن يُعتقد على نطاق واسع أنهم لعبوا دورًا.

وفي المقابلات، أكد ديابي على المزاج العدائي المتزايد في البرلمان والمجتمع، وألقى باللوم على دخول حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني المتطرف عام 2017 إلى البوندستاج.

وقال في بودكاست برلين بلايبوك لمجلة بوليتيكو الإخبارية: “منذ عام 2017، أصبحت اللهجة في البرلمان الألماني أكثر قسوة.. نسمع خطابات عدوانية من زملاء حزب البديل من أجل ألمانيا.. نسمع محتوى مهينًا ومؤذيًا في هذه المساهمات. وهذا حقًا وضع جديد تمامًا مقارنة بالفترة ما بين عامي 2013 و2017. وهذا الأسلوب العدواني في الحديث يمثل أرضًا خصبة للعنف والعدوان في الشوارع.



ودخل ديابي، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، البرلمان إلى جانب تشارلز إم هوبر، الذي جلس عن الديمقراطيين المسيحيين لفترة برلمانية واحدة فقط. لقد كانوا أول أعضاء سود في البوندستاج، وقد تم الترحيب بدخولهم باعتباره رائدًا وتاريخيًا من قبل نشطاء المساواة في الحقوق.

ولد ديابي، الحاصل على دكتوراه في الكيمياء، في السنغال وانتقل إلى ألمانيا الشرقية آنذاك عام 1985.