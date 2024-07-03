الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز

أحمد سنجاب: استهداف قيادى بحزب الله رفيع المستوى جنوب لبنان

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه بعد هدوء حذر صباح اليوم قام الاحتلال الصهيوني باستهداف سيارة في منطقة الحوش في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

استهداف قيادي بحزب الله 

وأكد سنجاب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه السيارة كان يوجد بها أحد القيادات البارزة في حزب الله والملقب بـ أبونعمة، وهو ثاني قيادة رفيعة المستوى يتم استهدافه في الجنوب اللبناني من قيادات حزب الله.

العمليات العسكرية الصهيونية 


وأضاف في حديثه، أن حزب الله أعلن بشكل واضح عن أنه سيقوم بالرد على هذه العملية التي قام بتنفيذها الاحتلال الصهيوني جنوب لبنان، معبرًا: "حزب الله أعلن عن أنه سيرد على الاغتيال بعمليتين ضد الاحتلال سريعًا".

وأشار إلى، أنه كانت هناك عمليات عسكرية لحزب الله على مدار الساعات الماضية، وسيكون هناك المزيد من العمليات العسكرية الساعات المقبلة.

أحمد سنجاب مراسل القاهرة الاخبارية قناة القاهرة الإخبارية استهداف قيادي بحزب الله

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