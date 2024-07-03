حكومة تخفيف الأحمال

الأحمال، هى جمع «حِمْل»، بكسر الحاء وتسكين الميم، وتعنى ما يتم حمله على الظَّهر أو الكتف أو الرأس، كتلك الأعباء أو الأزمات، التى لم يعد المواطن قادرًا على حملها أو احتمالها، وبات على الحكومة الجديدة، التى أدت اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، الموافق ٣ يوليو، أن تعمل على تخفيفها، وأن تبذل «كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق»، كما جاء فى التكليف الرئاسى.

المقصود بـ«الأحمال» فى العنوان، إذن، هو المعنى اللغوى، وليس المعنى الاصطلاحى، الذى صار مرتبطًا بأزمة قطع الكهرباء، التى تعهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومتين، السابقة والجديدة، بإنهائها، طوال فترة هذا الصيف، فى الأسبوع الثالث من الشهر الجارى، على أن يتم تقليل تخفيف الأحمال، خلال الشهرين أو الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٤، المقرر أن تنتهى الأزمة قبل نهايتها، بشكل نهائى.

لم تكن صدفة، غالبًا، أن تؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، فى الذكرى الحادية عشرة لإعلان القيادة العامة لقواتنا المسلحة عن استجابتها لمطالب ثورة ٣٠ يونيو، ببيان تاريخى، ألقاه القائد العام، وزير الدفاع، استرد للمصريين وطنهم، وبدأت به مرحلة انتقالية، انتهت فى ٨ يونيو ٢٠١٤، بانتخابات رئاسية، أوصل بها المصريون الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحكم، ليبدأ تأسيس الجمهورية الثانية، متجاوزًا تحديات سياسية، أمنية واقتصادية، لم تواجهها مصر من قبل، متبنيًا رؤية استراتيجية شاملة لبناء دولة قوية متقدمة وحديثة، فى إطار برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى العميق والشامل.

لـ«كل المصريين»، لـ«المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم»، الذين «يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار»، قال الرئيس السيسى، فى ذكرى ثورتنا المجيدة، الأحد الماضى، إنه يعرف، بشكل كامل، حجم معاناتهم، وأكد أن «تخفيف تلك المعاناة» سيكون شغله الشاغل، والأولوية القصوى للحكومة الجديدة. ومع «الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية»، كلَّف الرئيس، فى ٣ يونيو الماضى، رئيس الحكومة بوضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتعزيز ما تم إنجازه فى ملف مكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل، ومواصلة الإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص.

الأهداف، هى نفسها، تقريبًا، مستهدفات العمل الوطنى، التى حددها الرئيس، أمام مجلس النواب، بعد أدائه اليمين الدستورية للولاية الجديدة، التى تضمنت، أيضًا، تبنِّى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، والتركيز على الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وإعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى، و... و... وتعظيم الاستفادة من ثرواتنا البشرية من خلال زيادة جودة التعليم، ومواصلة تفعيل برامج ومبادرات الارتقاء بالصحة العامة، وزيادة مخصصات برنامجى «تكافل وكرامة»، وإنجاز كل مراحل مبادرة «حياة كريمة»، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

سعيًا إلى تحقيق هذه المستهدفات، ارتفعت نسبة الخبرات الدولية والإقليمية فى الحكومة الجديدة، من ٢٥٪ إلى ٣٥٪، وانخفض متوسط أعمار وزرائها من ٦٤ سنة إلى ٥٦ سنة، وجرى استبعاد ٢٠ وزيرًا، وهو العدد نفسه، الذى استبقته «حكومة مدبولى الأولى»، فى مفارقة عجيبة، من حكومة المهندس شريف إسماعيل، منذ ست سنوات، قبل أن تشهد، لاحقًا، عدة تعديلات، حاولت بها مواجهة الأزمات المتلاحقة.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الأحمال، لغويًا، قد تكون، أيضًا، جمع «حَمَل»، بفتح الحاء والميم، وهو الصَّغير من الغنم. و«سلام الله على الأغنام»، الخرفان والنعاج، باستثناء المنتسبين منها إلى البشر، ويحاولون العودة بنا إلى ما قبل ٣ يوليو ٢٠١٣، ذلك اليوم الفارق فى تاريخ مصر ومسيرتها، ومجمل تاريخ ومسيرة جوارها العربى ومحيطها الإقليمى، الذى لم ينتصر فيه المصريون، وجيشهم، على جماعة الإخوان فقط، بل سحقوا، أيضًا، مستعملى تلك الجماعة الضالة، الذين أقاموا شبكة معقدة من العملاء والوكلاء والإرهابيين، وأنفقوا مليارات، بلا عدد، لتنفيذ مخطط شيطانى، كاد يلتهم العالم العربى، دولة تلو الأخرى.