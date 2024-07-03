الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز يكشف سبب التأخر فى إعلان الحكومة الجديدة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على التغيير الوزاري الجديد، قائلًا: "سنجد موجات على السوشيال ميديا للتقليل من بعض الوزراء، لأننا أمام منصات بها فصيل لا يعجبه شيء في مصر على الإطلاق".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الهجوم على الوزراء الجدد هو أسهل شيء يمكن القيام به الإعلامي العاجز الضعيف.

وأكد أن التشكيل الوزاري الجديد يقوم على الجدارة، متابعًا: "تعاملت عن قُرب مع المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية وتحاورت معه وعرفت كيف يفكر ويتصرف، لذلك أقول إنه اختيار موفق، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي وتجربتها في المجلس القومي للمرأة وخبرتها بالعمل الميداني على الأرض".

وأوضح أن التأخير في إعلان أسماء الوزراء الجدد كان بسبب النقاشات في الاختيار، وهناك مراقبة للأداء بشكل مستمر، متابعًا: "الذي تغير ليس الحكومة لكن طريقة التفكير والفلسفة التي جاءت بها الحكومة ونواب الوزراء والمحافظون ونوابهم".

وتابع: "نحن أمام دولة ناضجة تجاوزت العديد من العقبات، وبدأت تختار بشكل يتناسب مع حجم التحديات"، مؤكدًا أن الوزراء بعد حلف اليمين توجهوا إلى مكاتبهم فورًا لعدم تضييع أي دقيقة.

الحياة الحياة اليوم محمد الباز قناة الحياة التغيير الوزاري

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