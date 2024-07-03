الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الداخلية في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية غدًا في الدوري الممتاز.



وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، لشرح بعض الأمور الفنية عن مواجهة الداخلية.



فبما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات التدريب، ثم قاد كولر اللاعبين في جانب من التدريبات الفنية المتنوعة، التي شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل المحددة للاعبين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة من مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.

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