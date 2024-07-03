اعتماد البرلمان لبرنامجها خلال 20 يومًا.. ماذا ينتظر الحكومة الجديدة بعد حلفها اليمين الدستورية؟

نظم الدستور والقانون متمثلًا في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات استلام الحكومة لمهامها واعتماد برنامجها، بدءًا من إعلان تشكيلها وتولي الوزراء لحقائبهم بعد حلف اليمين الدستورية مرورًا بتلاوة رئيس مجلسها للبرنامجها الرسمي أمام أعضاءًا مجلس النواب، وصولًا باعتماد المجلس له، أو رفضه من عدمه، وما يترتب على الأمر من تباعيات دستورية مستحقة.

حيث تنص المادة 146 من الدستور على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

كما تنص المادة على أنه فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

ونصت المادة ذاتها فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ووفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

كما نصت المادة ذاتها على أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

وبناء على ما جاء في مضمون المواد المذكورة أعلاه، فمن المنتظر أن يمتثل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام أعضاء البرلمان خلال 20 يومًا من الآن؛ لعرض برنامج حكومته أمام السادة النواب، ليقوم المجلس بعد ذلك بتشكيل لجنة برئاسة أحد وكيليّ المجلس وتتضمن تمثيل لجميع ائتلافات المجلس، بما فيها المعارضة والمستقلين، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مُفصل عن برنامج الحكومة خلال 10 أيام من تاريخ تشكيلها، ويتسلم كافة أعضاء البرلمان نسختهم من التقرير تمهيدًا لمناقشته في أول جلسة عامة يعقدها البرلمان بعد ذلك.

جدير بالذكر أن أعضاء الحكومة الجديدة قاموا بحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية.