الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض يكشف حقيقة انسحاب "بايدن" من السباق الرئاسى

بايدن
بايدن

نفى البيت الأبيض بشكل قاطع تقريرا لصحيفة “نيويورك تايمز” يزعم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في الانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن هذا الادعاء كاذب تماما ولو سألتنا الصحيفة لقمنا بالرد عليها.

سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ونشرت “نيويورك تايمز” تصريحات عن مصدر مقرب من الرئيس الامريكي، أنه يدرك أنه لن يتمكن من إنقاذ حملة إعادة انتخابه بعد الأداء الكارثي في ​​المناظرة الأسبوع الماضي.

مناظرة بايدن وترامب 

ويجري بايدن الجمعة، مقابلة مع جورج ستيفانوبولوس من قناة ABC News، إلى جانب توقف حملته في بنسلفانيا وويسكونسن.

وتزايدت الضغوط الإعلامية على الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل التنحى عن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

ضغوط إعلامية على بايدن 

وقال موقع أكسيوس الأمريكي إنه بينما يتصارع مساعدو بايدن مع رد فعلهم على أداء الرئيس المثير للقلق في المناظرة خلف أبواب مغلقة، انضم النقاد الإعلاميون وهيئات التحرير علنًا تحثه على التنحي.

وأثار الأداء الضعيف للرئيس بايدن في مناظرة يوم الخميس قلقًا عميقًا لدى الديمقراطيين في الكابيتول هيل وحلفاء الإدارة والنقاد الإعلاميين ذوي الميول اليسارية، مما دفع البعض إلى مطالبته بالانسحاب من انتخابات نوفمبر.

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