محافظ الدقهلية: محدودي الدخل أهم أولوياتي

كشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية الجديد، عن أبرز الملفات والتحديات التي أمامه في محافظة الدقهلية، والأولويات التي ستكون على طاولة المحافظة.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن أهم الملفات التي ستكون أولي في الاعتبار هو ملف محدود الدخل والتحديات التي يوجوها العمل الميداني، لأن العمل الميداني هو دائما سر نجاح أي مسؤول.

وأضاف، أنه سيعمل علي التواجد مع المواطن في كل المشاكل الخاصة به وفي كل التفاصيل لمعرفة كل شيء واتخاز القرار بناء على معلومات صحيحة ولابد من مواجه المشاكل بمنتهى بمنتهى الكياسة وبمنتهى العقل

وأشار محافظ الدقهلية الجديد، إلى أن المواطن هدف المحافظة الأساسي ولابد أن نكون محل ثقة القيادة السياسية بالأمانة والصدق.