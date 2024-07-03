الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز: التشكيل الوزارى الجديد يقوم على الجدارة ويعتبر الأضخم فى مصر

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن مصر تشهد أكبر تغيير وزاري حدث ويصل إلى درجة الثورة على أوضاع الحكومة السابقة.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "لدينا 31 وزارة و30 وزيرًا لأنه تم دمج بعض الوزارات مثل التخطيط والتعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، ودمج الهجرة والخارجية بقيادة السفير بدر عبدالعاطي".

وتابع: "كما تم استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية"، موضحًا أن الفريق كامل الوزير يدير وزارتي النقل والصناعة ويستعين بمساعدين في وزارة الصناعة.

وأكد "الباز" أن هذا التعديل يعتبر الأشمل في مصر، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي عندما تولى المسئولية في 2018 وأجرى تعديلين وزاريين وهذا الثالث ولا أطلق عليه تعديل لكنه تغيير.

واستكمل: "متوسط أعمار الوزراء في الحكومة الجديدة 56 سنة، هناك 6 وزراء أقل من 50 سنة و10 وزراء ما بين 50 و60 سنة، الفكرة هنا أن هناك معاني تتحقق على الأرض".

وأردف: "زمان جابوا وزير عمره 60 سنة وقالوا ده لسه صغير، وكانت القيادات تبدأ من بعد الستين، نحن نتحدث الآن عن وزير الإسكان عمره 42 سنة فقط"، موضحًا أن الحكومة الجديدة تضم نسبة 35% من الخبرات الدولية والإقليمية و65% من الخبرات المحلية، مؤكدًا أن التشكيل الوزاري الجديد يقوم على الجدارة.

الحياة الحياة اليوم محمد الباز قناة الحياة التغيير الوزاري

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