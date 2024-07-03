محافظ الجيزة لـ إكسترا نيوز: خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

قال عادل سعيد، محافظ الجيزة، إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيجب خدمة المواطن وتخفيف أي أعباء عليه.

يجب التأكد من وجود كافة الخدمات للمواطنين

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب التأكد من وجود كافة الخدمات للمواطنين وكذلك الاستماع إليهم، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعات مع رؤساء الأحياء لعقد لقاءات مع المواطنين وحل مشاكلهم أولًا باول.



وعن كبر مساحة محافظة الجيزة قال "نسأل الله التوفيق".