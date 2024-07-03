خطوات سهلة لعلاج نزلات البرد خلال فصل الصيف

نزلات البرد في الصيف هي ببساطة نزلات برد شائعة تصاب بها خلال فصل الصيف، وقد يعتقد بعض الناس أنك لا يمكن أن تصاب بالبرد إلا خلال فصل الشتاء، ووقد يخطئ البعض الآخر أيضًا في تشخيص نزلات البرد في الصيف ومشاكل أخرى، مثل الحساسية، وخلافًا للاعتقاد الشائع، ليس من الضروري أن يكون الجو باردًا في الخارج حتى تصاب بالبرد.

إذا أصبت بنزلة برد في الصيف، فسيكون الأمر تمامًا مثل الإصابة بنزلة برد في الشتاء، حتى لو كان الجو حارًا في الخارج، فإن الفيروس الأنفي الذي يسبب نزلات البرد يمكن أن ينتشر ويصيب الناس بنفس السهولة.

ما هي أعراض نزلات البرد الصيفية؟

الأعراض الأكثر شيوعا لنزلات البرد في الصيف هي:

سيلان الأنف

ازدحام

يسعل

العطاس

صداع

ضغط الجيوب الأنفية

إلتهاب الحلق

طاقة منخفضة

آلام العضلات

الأعراض الإضافية لنزلات البرد الصيفية أكثر تحديدًا للإصابة بالمرض خلال الأشهر الأكثر دفئًا. ويرجع هذا إلى استجابة جسمك للفيروس المعوي وليس الفيروس الأنفي، وقد يؤدي ذلك إلى:

حمى مفاجئة

غثيان

القيء

إسهال

التهاب باطن العين

ظهور بثور صغيرة على الفم والحلق

مرض اليد والقدم والفم (ظهور بثور على الفم والحلق واليدين والقدمين مصحوبة بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا)

التهاب السحايا والتهاب عضلة القلب في حالات نادرة جدًا

كيف يمكن تجنب نزلات البرد الصيفية؟

عندما يتعلق الأمر بتجنب نزلات البرد الصيفية، يجب علينا جميعًا اتباع الممارسات الجيدة. تستخدم الوقاية الفعالة من نزلات البرد نفس الاحتياطات التي نتعايش معها منذ عام ونصف العام:

اغسل يديك كثيرًا بالصابون والماء الدافئ

استخدم معقم اليدين حسب الحاجة

قم بتغطية فمك وأنفك عند السعال والعطس

حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين

ارتدِ قناعًا في الأماكن المزدحمة إذا كنت عرضة للإصابة بالمرض

ما هي أفضل العلاجات؟

بطبيعة الحال، فإن العديد من العلاجات الكلاسيكية لبرد الشتاء تنطبق على نزلات البرد في الصيف أيضًا، ولعلاج نزلات البرد في الصيف لابد من إجراء الخطوات التالية: