مشروعات صندوق التنمية الحضرية راعى رسمى لمهرجان العلمين

أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن شراكه مميزة بينها وبين مشروعات صندوق التنمية الحضرية، وذلك ليكون طرفًا مهمًا خلال فعاليات الدورة الثانية من المحفل العالمي المميز الذي يضم ثقافات عديدة من مختلف دول العالم .

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان بوستر للشراكه عبر حسابها بموقع فيس بوك وكتبت: "التنمية من أهم الأهداف التي نسعى إليها، لذلك يسعدنا الإعلان عن مشروعات صندوق التنمية الحضرية كراعي رسمي لمهرجان العلمين الجديدة 2024".

مهرجان العلمين

وأعلن مهرجان العلمين عن تفاصيل النسخة الثانية التي تقام في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من كبار النجوم على رأسهم محمد منير، وعمرو دياب وكاظم الساهر، إضافة إلى سعاد ماسي وديانا حداد وتامر حسني وتامر عاشور وويجز وكايروكي.

ويستحدث المهرجان هذا العام أنشطة جديدة إلى جانب فعالياته الأساسية، منها انطلاق الدورة الأولى لمهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل برئاسة الفنان أحمد أمين، وإضافة عروض مسرحية، بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي سترعى في مهرجان العلمين 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية، وفي المقابل مهرجان العلمين سيرعي في الرياض مسرحيتين وحفلات غنائية.