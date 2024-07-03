الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أون تايم سبورتس تنقل قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025 غدًا

أون تايم سبورتس
أون تايم سبورتس

أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025، في الثالثة والنصف مساء غدٍ الخميس.

ويجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مراسم القرعة غدًا في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، حيث سيتم تقسيم 48 منتخبا لـ12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، حسب التصنيف الرسمي.

ويشارك في مراسم القرعة غدا نجم الكرة المغربية السابق مروان الشماخ، بجانب النجم الإيفواري إيمرس فاي.

وأبرمت قنوات "أون تايم سبورتس" اتفاقًا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للحصول على حقوق إذاعة القرعة التي تترقبها القارة السمراء، والتي سيتحدد على إثرها شكل المجموعات التي ستشارك في التصفيات المؤهلة للكان الإفريقي بالمغرب عام 2025.

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