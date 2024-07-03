أهمية عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة.. خبيرة اقتصادية توضح

قالت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، إن وزارة الاستثمار تمثل عامل مهم جدًا خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الفترة الماضية قامت الحكومة السابقة بخطوات جبارة في ملفات كثيرة مثل ملف البنية التحتية، مؤكدةً أن هذا الملف كان له صقل كبير في جذب الاستثمار الأجبنبي المباشر ويمكن على رأس وباكورة هذه المشروعات هو مشروع رأس الحكمة.

وأضافت يعقوب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لولا الطفرة الكبيرة التي حدثت في مشاريع البنية التحتية سواء من الطرق والكباري، محطات الطاقة وغيرها لم تكن مصر قادرة على جذب مثل هذا المشروع الضخم وأعتقد أنه سيليه مجموعة من المشاريع الأخرى، مشيرًة إلى أن الفترة القادمة ستكون بحاجة إلى معطيات مختلفة للتعاون مع المستثمرين ووجود وزارة للاستثمار بهذا التوقيت أصبح أمر حتمي ومبشر وحظى بثير من الاستحسان من الخبراء.



وأشارت، إلى أنه سيكون هناك تحديات كثيرة خلال الفترة القادمة للحكومة الجديدة والمجموعة الاقتصادي، مؤكدةً أن وجود وزارة مختصة بالاستثمار سيعين المجموعة الاقتصادية في هذا الأمر.

