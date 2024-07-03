كيف رد حزب الله على مقتل قائده "الحاج أبو نعمة"؟

أعلن "حزب الله" في بيان الأربعاء، أنه قام بقصف مقرين عسكريين إسرائيليين في الجولان السوري المحتل بمائة صاروخ كاتيوشا، ردًا على مقتل قائد ميداني في الحزب في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان في وقت سابق، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح البيان أن عناصر "حزب الله" قصفوا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بمائة صاروخ كاتيوشا"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل قائدًا في "حزب الله" يُدعى محمد ناصر، وأكد أن ناصر كان قائدًا لوحدة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن عشرات الصواريخ أُطلقت على شمال إسرائيل من لبنان في وقت سابق اليوم، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بشمال إسرائيل.

مقتل قائد ميداني في حزب الله

وقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" في ضربة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان.

ويعد القائد أبو علي ناصر من أبرز قيادات حزب الله، إذ يقود وحدة عزيز في "حزب الله"، ويلقب بـ"الحاج أبونعمة"، ومن مواليد عام 1965 من بلدة حداثا في جنوب لبنان.

ونعى حزب الله أبوعلي ناصر، وقال في بيان له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبونعمة" مواليد عام 1965 من بلدة حداثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

كما نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "ناصر"، قائلة: "نفتخر ونعتز بما قدمه الشهيد الحاج أبونعمة من دور بارز ومؤثر في دعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي سرايا القدس".