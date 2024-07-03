«البرلمان العربي» يهنئ حكومة مدبولي بتشكيلها الجديد

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وبرلمانا وشعبا بالتشكيل الجديد للحكومة المصرية، والتي تضم نخبة من الكفاءات والكوادر المصرية المتميزة.

وأعرب " العسومي" عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على الدفع بمصر نحو مزيد من التقدم والاستقرار والارتقاء بجميع المجالات وعلى كافة المستويات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن مجلس الوزراء، الأربعاء، التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.

وجاءت أسماء الوزراء كالتالي:

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة

خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

عدنان فنجري وزيرا للعدل

سامح الحفني وزيرا للطيران

شريف الشربيني وزيرا للإسكان

أحمد كجوك وزيرا للمالية

شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

محمد جبران وزيرا للعمل

أحمد هنو وزيرا للثقافة

منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار

محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة

علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي

هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري