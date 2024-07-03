الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إعدام الشهيد نضال العامر على أيدى قوات الاحتلال

الشهيد نضال العامر
الشهيد نضال العامر

قالت  ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه تسللت اليوم قوة من الوحدات الخاصة في المنطقة الصناعية بمدينة جنين.

مقتل نضال العامر 

وأكدت ولاء السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم إعدام نضال العامر بدم بارد، حيث قامت هذه المركبة بالاعتداء على السيارة التي يقودها نضال العامر، ثم قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المباشر عليه من منطقة الصفر.

وأضافت في حديثها، أن هذه القوات تسللت إلى جنين من خلال قيادتها سيارة تحمل لوحة بالطراز الفلسطيني، ومن ثم لم ينتبه لها أهل جنين على الإطلاق.

نضال من عائلة العامر 

وأشارت إلى أن الشهيد نضال العامر ينحدر من عائلة مناضلة كبيرة للغاية، وهو نجل الشهيد زياد العامر، وهو أحد مؤسسي كتائب شهداء الأقصى، وبالتالي الاحتلال الصهيوني أخذ الكثير من الأرواح من هذه العائلة على مدار السنوات الكثيرة الماضية.

ولاء السلامين القاهرة الإخبارية نضال العامر مقتل نضال العامر قناة القاهرة الإخبارية

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