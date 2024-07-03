خبير إعلامي يوضح لـ"الحياة اليوم" أهمية تفعيل"الاتصال السياسي" في الحكومة الجديدة (فيديو)

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن الدولة المصرية تعاني من فجوة في الاتصال السياسي، والتي تعني أن كثير من الوزراء في الحكومات المصرية المتعاقبة لم يكن الاتصال السياسي جزءً من تكوينهم، ولم يسعوا أيضا للتدريب في مجال الاتصال السياسي، وبالتالي، عدد من الأزمات التي حدثت في المجال السياسي والاجتماعي كانت بسبب أزمات الاتصال.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي جاء وسط تحديات كبيرة للغاية، يجب أن تنظر جيدا لأهمية الاتصال السياسي كجزء أساسي من مهام الوزراء الجدد والحكومة بشكل عام، حتى يكون الاتصال السياسي ضمن مقومات الحقيبة الوزارية.