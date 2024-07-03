الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية لـ"إكسترا نيوز": العمل الميداني سر نجاح أي مسئول بأي قيادة

اللواء طار ق مرزوق
اللواء طار ق مرزوق محافظ الدقهلية

وجّه اللواء طار ق مرزوق، محافظ الدقهلية، الشكر للقيادة السياسية لتقتها في توليه هذا المنصب.
 

وأكد خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، أن أهم الملفات التي ستوضع في الاعتبار هي ملف محدودي الدخل والتحديات التي يواجهها، مشيرًا إلى أن العمل الميداني سر نجاح أي مسئول في أي قيادة.

 

وتابع، أنه يجب على أي قيادة اقتحام المشاكل في بدايتها والعمل على حلها أولًا بأول بالتواجد مع المواطن في كل مشاكله، والخوض في كل التفاصيل.


لابد من مواجهة المشاكل بمنتهى الكياسة والعقل

وأشار إلى أنه  لابد من مواجهة المشاكل بمنتهى الكياسة والعقل، لأن الداخلية دائما قريبة من المواطن ونتمنى أن يعيننا الله على هذه المسولية وأن نكون محل ثقة القيادة السياسية وأن نؤدي عملنا فعلًا مثل ماهو في القسم بالأمانة والصدق أمام الله سبحانة وتعالى لأن هذا أفضل شيء أن نستطيع خدمة الناس وهذا أفضل شيء ممكن يتطلع له الإنسان.
 

اللواء طار ق مرزوق محافظ الدقهلية المواطن مشاكله محدودي الدخل العمل الميداني

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