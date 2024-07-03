الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. توزيع درجات الكيمياء تالته ثانوي ومراجعة ليلة الامتحان «فيديو»

جريدة الدستور

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الكيمياء يوم السبت المقبل في التاسعة صباحًا لطلاب الشعبتين علمي علوم وعلمي رياضيات، وذلك وفق جدول امتحانات الثانوية العامة 2024الذي وضعته الوزارة.

ومع اهتمام الطلاب بالبحث عن توزيع درجات الكيمياء تالته ثانوي تعرضها «الدستور» مع فيديو مراجعة الكيمياء للمنهج الكامل. 

 

كم سؤال في امتحان الكيمياء؟ 

 

وفق بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن عدد الأسئلة في امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2024، 46 سؤالًا، عدد الأسئلة المقالية سؤالين.

ويأتي توزيع درجات الكيمياء تالته ثانوي كالتالي:

سؤالين المقالي مخصص لهما 4 درجات.

والأسئلة الموضوعية بها 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، منها 32 سؤالا له درجة واحدة و12 سؤالا لها درجتان.

 

امتحانات كيمياء ثانوية عامة السنوات السابقة واجاباتها

توزيع درجات الكيمياء تالتة ثانوي 2024.. وموعد أخر امتحانات الطلاب

 

كم سؤال في الكيمياء العضوية؟  

 

ييلغ عدد الدرجات المخصصة للكيمياء العضوية وفق بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 22  درجة ، أما الكيمياء الكهربية فمخصص لها 11 درجة، والتحليل الكيميائي 10 درجات، والاتزان الكيميائي 9درجات، وعناصر الانتقالية  8 درجات.

 

 

مراجعة ليلة الامتحان كيمياء الثانوية العامة 2024 

 

يهتم طلاب الثانوية العامة 2024  بالبحث عن ملخص الكيمياء ثالثة ثانوي والذي يضم ملخص لمنهج الكيمياء وأبرز الأسئلة التي ضمها امتحان الكيمياء في السنوات الماضية.

وفي إطار اهتمام جريدة الدستور بتقديم خدمات مميزة لطلاب الثانوية العامة 2024، فإنها وفرت مراجعة شاملة لمنهج الكيمياء ثالثة ثانوي، ويستطيع الطلاب مشاهدة المراجعة النهائية لمادة الكيمياء بمشاهدة هذا الفيديو: 

 

 

موعد امتحان الكيمياء والجغرافيا الثانوية العامة 2024 

 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الكيمياء لمدة ثلاث ساعات تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 6  يوليو 2024 ، ويبدأ في التاسعة صباحًا ويستمر حتى الثانية عشر ظهرًا لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا في نفس التوقيت.

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توزيع درجات الجغرافيا تالتة ثانوي 2024.. وموعد امتحان المادة

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 جميع الشعب

 

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