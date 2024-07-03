كيفرين تورام يغادر قائمة منتخب فرنسا للأولمبياد بسبب يوفنتوس

أكد تييري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، مغادرة كيفرين تورام معسكر “الديوك” وعدم مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الاولى بأولمبياد باريس 2024 رفقة منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا ونيوزيلاندا.

وكان هنري قد أعلن قائمته المبدئية للمشاركة في الأولمبياد والتي جاء على رأسها ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون كأحد اللاعبين كبار السن، إضافة لـ مايكل أوليز الذي سيتمم انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.

وقال هنري في تصريحات نقلتها شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية: "لم يتم إبلاغ اللاعبين بعد، لدينا حتى منتصف الليل لتقديم القائمة".

وأضاف: "لقد غادر لاعب واحد، وهو كيفرين تورام. النادي الذي سيذهب إليه (يوفنتوس) يعارض قدومه. إنه أمر صعب للغاية فيما يتعلق بما يمثله".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت توصل تورام لاتفاق للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي قادمًا من نيس الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

جدير بالذكر أن كيفرين هو والد الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، وشقيق ماركوس تورام مهاجم إنتر الإيطالي والذي يتواجد حاليًا في ألمانيا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” مع منتخب فرنسا الأول.

يُذكر أن منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، يواجه أزمة حتى الآن فيما يخص قائمته النهائية لخوض الأولمبياد، فيما يتعلق بهوية اللاعبين الثلاث كبار السن (أكبر من 23 عامًا).