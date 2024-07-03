الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفرين تورام يغادر قائمة منتخب فرنسا للأولمبياد بسبب يوفنتوس

كيفرين تورام
كيفرين تورام

أكد تييري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، مغادرة كيفرين تورام معسكر “الديوك” وعدم مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

ويتواجد  منتخب فرنسا في المجموعة الاولى بأولمبياد باريس  2024 رفقة منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا ونيوزيلاندا.

وكان هنري قد أعلن قائمته المبدئية للمشاركة في الأولمبياد والتي جاء على رأسها ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون كأحد اللاعبين كبار السن، إضافة لـ مايكل أوليز الذي سيتمم انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.

وقال هنري في تصريحات نقلتها شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية: "لم يتم إبلاغ اللاعبين بعد، لدينا حتى منتصف الليل لتقديم القائمة".

وأضاف: "لقد غادر لاعب واحد، وهو كيفرين تورام. النادي الذي سيذهب إليه (يوفنتوس) يعارض قدومه. إنه أمر صعب للغاية فيما يتعلق بما يمثله".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت توصل تورام لاتفاق للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي قادمًا من نيس الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

جدير بالذكر أن كيفرين هو والد الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، وشقيق ماركوس تورام مهاجم إنتر الإيطالي والذي يتواجد حاليًا في ألمانيا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” مع منتخب فرنسا الأول.

يُذكر أن منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، يواجه أزمة حتى الآن فيما يخص قائمته النهائية لخوض الأولمبياد، فيما يتعلق بهوية اللاعبين الثلاث كبار السن (أكبر من 23 عامًا).

تييري هنري فرنسا كيفرين تورام اولمبياد باريس 2024 اولمبياد باريس

مواد متعلقة

تقارير تكشف ملعب نهائى كأس العالم 2030

أنتوني تايلور حكمًا لقمة ألمانيا وإسبانيا في "يورو 2024"

النصر السعودى يقدم عرضًا ضخمًا لضم حارس مانشستر سيتى

منتخب تركيا يكمل عقد المتأهلين لربع نهائى اليورو بالفوز على النمسا

الشوط الأول.. منتخب تركيا يباغت النمسا بهدف فى يورو 2024

ميار شريف تودع ويمبلدون للتنس من الدور الأول

إنبى يفرض التعادل على المقاولون العرب فى الدورى

عمرو وردة يعود إلى أتروميتوس اليونانى فى صفقة انتقال حر

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

محمد الباز: نحن أمام ثورة حقيقية فى الحكومة المصرية (فيديو)

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد العسيري

خريطة جديدة للثقافة فى مصر

سارة الشلقاني

التهجير.. خدعة إسرائيل "القديمة الجديدة"

أحمد غنام

بين حكومتين.. تسليم وتسلم «احترافى»

ماجد حبته

حكومة تخفيف الأحمال

هبة مدين

دماء جديدة لحكومة 2024.. وتحية واجبة لوزير سابق

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

صور

مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة